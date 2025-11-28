Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
28 ноября, 07:27

Военкор объяснила смысл заявлений ЕС о неминуемом вторжении РФ в страны НАТО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tomas Ragina

Евросоюз продолжает вести гибридную войну против России, поскольку такая позиция соответствует его экономическим и политическим интересам. Такую оценку в эфире радио Sputnik представила военкор Ольга Кирий.

По словам эксперта, распространяемые в ЕС «истерические заявления» о якобы планируемом нападении России на страны НАТО имеют вполне себе конкретную цель.

«Европа хочет продолжать воевать руками украинцев, но не украинцев, которых сейчас сливают в утиль, а теперь уже руками молдаван», — пояснила Кирий.

Военкор не исключила, что следующим этапом эскалации может стать открытие нового фронта в Приднестровье, ведь Евросоюз не собирается останавливаться.

Ранее президент России Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, что РФ не собирается нападать на европейские государства. По его словам, те политики, которые распространяют слухи, что Москва готовит вторжение в страны Евросоюза, являются жуликами, мечтающими что-то с этого поиметь.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

    avatar