Евросоюз продолжает вести гибридную войну против России, поскольку такая позиция соответствует его экономическим и политическим интересам. Такую оценку в эфире радио Sputnik представила военкор Ольга Кирий.

По словам эксперта, распространяемые в ЕС «истерические заявления» о якобы планируемом нападении России на страны НАТО имеют вполне себе конкретную цель.

«Европа хочет продолжать воевать руками украинцев, но не украинцев, которых сейчас сливают в утиль, а теперь уже руками молдаван», — пояснила Кирий.

Военкор не исключила, что следующим этапом эскалации может стать открытие нового фронта в Приднестровье, ведь Евросоюз не собирается останавливаться.