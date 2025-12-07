Вам звонят не из больницы! Россиян начали разводить «оборотни в белых халатах»
Мошенники начали обманывать пожилых россиян под видом медработников
Обложка © «Шедеврум» / Life.ru
Мошенники стали активно использовать новую схему обмана по видом сотрудников медицинских учреждений, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу Банка Хлынов. По данным издания, злоумышленники в основном звонят пожилым людям на стационарные телефоны, представляясь работниками регистратуры, медсёстрами или терапевтами.
Под предлогом неудовлетворительных анализов, срочной диспансеризации или записи к врачу они выпрашивают паспортные данные, номер полиса ОМС, СНИЛС, дату рождения, а затем — коды из СМС. Получив эту информацию, преступники взламывают аккаунт жертвы на портале «Госуслуг».
В течение нескольких минут следует второй звонок — уже от «представителя» правоохранительных органов или службы безопасности банка, который сообщает о «подозрительных действиях» или «угрозе утечки данных». Цель — убедить человека перевести деньги на «безопасные счёта» или предоставить удалённый доступ к устройству, что приводит к потере сбережений.
