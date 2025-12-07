Путин в Индии
7 декабря, 14:06

Вам звонят не из больницы! Россиян начали разводить «оборотни в белых халатах»

Мошенники начали обманывать пожилых россиян под видом медработников

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Мошенники стали активно использовать новую схему обмана по видом сотрудников медицинских учреждений, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу Банка Хлынов. По данным издания, злоумышленники в основном звонят пожилым людям на стационарные телефоны, представляясь работниками регистратуры, медсёстрами или терапевтами.

Под предлогом неудовлетворительных анализов, срочной диспансеризации или записи к врачу они выпрашивают паспортные данные, номер полиса ОМС, СНИЛС, дату рождения, а затем — коды из СМС. Получив эту информацию, преступники взламывают аккаунт жертвы на портале «Госуслуг».

В течение нескольких минут следует второй звонок — уже от «представителя» правоохранительных органов или службы безопасности банка, который сообщает о «подозрительных действиях» или «угрозе утечки данных». Цель — убедить человека перевести деньги на «безопасные счёта» или предоставить удалённый доступ к устройству, что приводит к потере сбережений.

«Я кричал, шумел — всё равно»: Мошенники отобрали квартиру у семьи Иосифа Пригожина

Ранее подростков предупредили об орудующих в Сети экстремистах. Кроме того, гражданам объяснили, почему нельзя оплачивать взятый мошенниками кредит. Тем временем россиянам массово приходит СМС «Смотрю на фото, вспоминаю тебя» — открывать его нельзя!

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

Борис Эльфанд
