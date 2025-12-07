Моется в луже и крадёт бананы: Российский айтишник променял 5/2 на бомжевание в Таиланде

32-летний уроженец Петербурга Руслан сбежал в Таиланд, спасаясь от долгов в 350 тысяч рублей, вероятно, проигранных на ставках. Как сообщает Baza, на него заведено не менее десяти исполнительных производств. В Таиланде он сменил имя на Нарли Свуо и начал вести маргинальный образ жизни.

По информации волонтёров, мужчина обитает у моря, умывается в лужах, донашивает чужую одежду и конфликтует с бездомными. Его виза просрочена уже два месяца, что грозит депортацией в Россию, но сам он, похоже, не придаёт этому значения. Он просит называть себя «Ветром» и настороженно реагирует на любые попытки установить его личность. Связаться с родственниками мужчины не удаётся.

