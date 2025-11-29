27-летняя сибирячка погибла в Таиланде после страшного ДТП на мотобайке

Трагическая гибель 27-летней россиянки в Таиланде наступила в результате тяжёлой травмы головы при падении с мотобайка, арендованного без необходимой страховки для экстремального вождения. Девушка из Иркутска, работавшая удалённо дизайнером интерьеров, переехала в Паттайю полгода назад для долгосрочного проживания, но погибла через неделю после аварии, когда пыталась объехать уличную тележку на скорости 40–50 км/ч без шлема.

Суточное пребывание в реанимации с множественными переломами черепа и отёком мозга обошлось семье в 190 тысяч рублей, поскольку стандартная туристическая страховка не покрывает управление мотобайком. Родственники сейчас собирают около миллиона рублей для возвращения тела и организации похорон в России, отмечая, что Ксения мечтала о жизни в тёплой стране, сообщает kp.ru.