29 ноября, 06:18

27-летняя сибирячка погибла в Таиланде после страшного ДТП на мотобайке

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Трагическая гибель 27-летней россиянки в Таиланде наступила в результате тяжёлой травмы головы при падении с мотобайка, арендованного без необходимой страховки для экстремального вождения. Девушка из Иркутска, работавшая удалённо дизайнером интерьеров, переехала в Паттайю полгода назад для долгосрочного проживания, но погибла через неделю после аварии, когда пыталась объехать уличную тележку на скорости 40–50 км/ч без шлема.

Суточное пребывание в реанимации с множественными переломами черепа и отёком мозга обошлось семье в 190 тысяч рублей, поскольку стандартная туристическая страховка не покрывает управление мотобайком. Родственники сейчас собирают около миллиона рублей для возвращения тела и организации похорон в России, отмечая, что Ксения мечтала о жизни в тёплой стране, сообщает kp.ru.

Ранее в Таиланде турист из Новосибирска оказался пленником затопленного отеля вместе с другими гостями. Он неделю выживал в зоне смертоносного наводнения, но дождался эвакуации.

