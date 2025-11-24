Турист кинулся в море за тонущим сыном и ушёл под воду на глазах у жены в Таиланде

45-летний израильский турист Саги Мор погиб в Таиланде, спасая своего сына от сильного течения. Трагедия произошла в среду, 19 ноября, у берегов острова Панган, сообщает The Times of Israel.

Мор бросился в море, вытащил ребёнка, которого унесло во время купания сильным течением и передал его другому туристу, пришедшему на помощь. Затем мужчина решил добраться до ближайших скал, чтобы выбраться оттуда и крикнул об этом жене Инбал.

В итоге турист ушёл под воду прямо на глазах у супруги. Инбал немедленно обратилась в посольство Израиля и сотни добровольцев организовали поисковую операцию. Тело мужчины было обнаружено и опознано.

Ранее стало известно, что в Новосибирске трагически погиб один ребёнок, провалившись под лёд во время прогулки. Второго подростка удалось спасти благодаря быстрой реакции случайных свидетелей. Очевидцы оперативно связали импровизированную верёвку из подручных средств и бросили её тонущему ребёнку. После нескольких попыток мальчик смог зацепиться за спасательный трос.