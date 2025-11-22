Россия и США
22 ноября, 12:17

Рыбалка обернулась трагедией: Женщина утонула в перевернувшейся лодке в Подмосковье

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /petr tkachenko 83

Рыбалка в подмосковной Коломне обернулась трагедией: женщина погибла в водоёме. Информацию передаёт телеканал «Рен ТВ».

По предварительной информации, утром 22 ноября мужчина и женщина отправились рыбачить на лодке. В районе шлюза гидроузла Северка их плавсредство перевернулось. Свидетели смогли вытащить из воды пострадавшего, однако его спутница не справилась с течением. Её тело было обнаружено напротив устья реки.

Место трагедии. Фото © «Рен ТВ».

В настоящее время правоохранительные органы занимаются установлением личностей участников инцидента.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске двое детей провалились под лёд во время прогулки, в результате один ребёнок погиб. Одному из подростков удалось выжить благодаря быстрой реакции очевидцев. Свидетели происшествия оперативно связали верёвку из доступных материалов и начали бросать её тонущему мальчику.

