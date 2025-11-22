Рыбалка обернулась трагедией: Женщина утонула в перевернувшейся лодке в Подмосковье
Обложка © Shutterstock / FOTODOM /petr tkachenko 83
Рыбалка в подмосковной Коломне обернулась трагедией: женщина погибла в водоёме. Информацию передаёт телеканал «Рен ТВ».
По предварительной информации, утром 22 ноября мужчина и женщина отправились рыбачить на лодке. В районе шлюза гидроузла Северка их плавсредство перевернулось. Свидетели смогли вытащить из воды пострадавшего, однако его спутница не справилась с течением. Её тело было обнаружено напротив устья реки.
Место трагедии. Фото © «Рен ТВ».
В настоящее время правоохранительные органы занимаются установлением личностей участников инцидента.
