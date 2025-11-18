В бухте под Выборгом пропали два рыбака

В Выборгском районе Ленинградской области в бухте Подборовья пропали двое мужчин 28 и 27 лет, сообщает 78.ru. Рыбаки вышли в акваторию на серой моторной лодке с края одноимённого мыса и бесследно исчезли.

Позже лодка была обнаружена перевёрнутой напротив острова Капалауто. В настоящее время поисковыми работами занимается отдел вневедомственной охраны УМВД России по Выборгскому району Ленинградской области.

