В бухте под Выборгом пропали два рыбака
Обложка © «Шедеврум» / Life.ru
В Выборгском районе Ленинградской области в бухте Подборовья пропали двое мужчин 28 и 27 лет, сообщает 78.ru. Рыбаки вышли в акваторию на серой моторной лодке с края одноимённого мыса и бесследно исчезли.
Позже лодка была обнаружена перевёрнутой напротив острова Капалауто. В настоящее время поисковыми работами занимается отдел вневедомственной охраны УМВД России по Выборгскому району Ленинградской области.
Ранее около Петровской набережной в Петербурге утонул мужчина. Он был участником клуба закаливания «Невские моржи». Кроме того, из Невы возле Кунсткамеры выловили тело мужчины. Позже выяснилось, что он хотел переплыть реку, чтобы впечатлить даму сердца.
Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.