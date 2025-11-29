Новосибирец неделю выживал в зоне смертоносного наводнения в Таиланде и дождался эвакуации

Россиянин Евгений Зарецкий из Новосибирска, почти неделю выживавший в затопленном наводнением городе Хат Яй (провинция Сонгкхла) на юге Таиланда, успешно эвакуирован из зоны бедствия и находится в безопасности, сообщили РИА «Новости» в генеральном консульстве РФ в Пхукете. Изначально волонтёры, связавшись с 50-летним мужчиной через соцсети, сообщали об его отказе от предложенной помощи, несмотря на опасную ситуацию.

«Обращений от россиян в связи с наводнением в южных провинциях Таиланда к нам не поступало. Никакой информации о россиянах, пострадавших в зоне бедствия, власти провинции Сонгкла нам также не сообщали. Нам известно, что один россиянин, находившийся в гостинице в городе Хат Яй в центре зоны бедствия, успешно эвакуирован и находится вне опасности», — сказали в консульском учреждении.

Наводнения и оползни, затронувшие провинции «Крайнего Юга» Таиланда, вызваны продолжительными интенсивными ливнями, при этом провинция Сонгкхла пострадала сильнее других регионов, с резким повышением уровня воды в конце прошлой и начале текущей недели. Таиландские эксперты отмечают, что подобные по силе дожди не фиксировались документально на протяжении 300 лет систематических наблюдений.

«Гостиница была полностью отрезана водой от мира, как и весь центр города. В гостинице находились туристы из Малайзии и Китая, россиянин и ещё трое европейцев, всего около 50 человек. Им пришлось выживать в условиях, когда в отеле не было электричества, не работала кухня, заканчивались запасы продуктов и оставалось мало питьевой воды. Помощь до них добралась только в последние два дня, когда вода начала сходить», — рассказали волонтёры.

По официальным данным, в результате наводнения в провинции Сонгкхла погибли 87 человек. Однако неофициальные данные полиции и больницы «Сонгкхланаккарин» свидетельствуют о значительно большем числе жертв: в настоящее время в больнице и шести рефрижераторных контейнерах находится более 140 тел, но уточняется, что не все из них погибли непосредственно в результате бедствия.

Ранее Life.ru писал о сильном наводнении во Вьетнаме, унесшем жизни более 40 человек. Особо сложная ситуация сложилась в провинциях Даклак и Кханьхоа, где стихия привела к масштабным разрушениям, повредив 167 зданий и затопив свыше 52 тысяч домов.