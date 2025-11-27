Центр Комсомольска-на-Амуре затопило из-за прорыва водопровода

В Комсомольске-на-Амуре прорвало магистральный водопровод в районе школы № 5, в результате чего центральные улицы города были затоплены. Об этом сообщает Amur Mash .

Вода полностью перекрыла проспекты Ленина, Володарского и Интернациональный, из-за чего автомобилистам пришлось перестраивать маршруты. Для ликвидации последствий привлечена тяжёлая техника. Бульдозеры и тракторы отводят воду к обочинам, засыпают промоины снегом и удаляют наледь с проезжей части.

