Центр Комсомольска-на-Амуре затопило из-за прорыва водопровода
В Комсомольске-на-Амуре прорвало магистральный водопровод в районе школы № 5, в результате чего центральные улицы города были затоплены. Об этом сообщает Amur Mash.
Центр Комсомольска-на-Амуре затопило из-за прорыва водопровода. Видео © Telegram / Amur Mash
Вода полностью перекрыла проспекты Ленина, Володарского и Интернациональный, из-за чего автомобилистам пришлось перестраивать маршруты. Для ликвидации последствий привлечена тяжёлая техника. Бульдозеры и тракторы отводят воду к обочинам, засыпают промоины снегом и удаляют наледь с проезжей части.
Обложка © Telegram / Amur Mash