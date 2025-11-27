Россия и США
Регион
27 ноября, 04:30

Центр Комсомольска-на-Амуре затопило из-за прорыва водопровода

В Комсомольске-на-Амуре прорвало магистральный водопровод в районе школы № 5, в результате чего центральные улицы города были затоплены. Об этом сообщает Amur Mash.

Центр Комсомольска-на-Амуре затопило из-за прорыва водопровода. Видео © Telegram / Amur Mash

Вода полностью перекрыла проспекты Ленина, Володарского и Интернациональный, из-за чего автомобилистам пришлось перестраивать маршруты. Для ликвидации последствий привлечена тяжёлая техника. Бульдозеры и тракторы отводят воду к обочинам, засыпают промоины снегом и удаляют наледь с проезжей части.

Установлены причины аварии на дамбе, после которой затопило Орск в 2024 году
Установлены причины аварии на дамбе, после которой затопило Орск в 2024 году

А ранее российские яхтсмены спасли 40 человек, пострадавших во Вьетнаме в результате сильнейшего наводнения за почти 30 лет. В этот момент наши спортсмены находились в Нячанге, куда они регулярно приезжают отдыхать в межсезонье. Они вывезли детей, взрослых и беременных женщин, которые оказались заблокированы в своих домах.

Обложка © Telegram / Amur Mash

