Установлены причины аварии на дамбе, после которой затопило Орск в 2024 году

Прорыв дамбы в Орске в 2024 году произошёл из-за комплекса ошибок: некачественного проектирования, неточного прогноза паводка, плохой подготовки водохранилища и нарушений при эксплуатации гидротехнического сооружения. Об этом сообщает Западно-Уральское управление Ростехнадзора.

Комиссия выявила, что основными причинами аварии стали ошибки в проектировании, в частности, неправильный расчёт уровня воды в реке Урал во время половодья, а также нарушения в процессе строительства дамб. Администрация Орска, в лице Управления ЖКХ и развития транспортной инфраструктуры, привлечена к административной ответственности.

Разработаны меры по устранению последствий аварии, за ходом их выполнения следит управление. Материалы расследования переданы в прокуратуру для дальнейших юридических действий.

Напомним, в апреле 2024 года на Оренбургскую область обрушился мощнейший в истории региона паводок. Сильнее всего стихия ударила по Орску, где с 5 апреля зафиксировали как минимум три прорыва дамбы. Позже глава города Василий Козупица ушёл в отставку.