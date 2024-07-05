Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Мэр Орска, пострадавшего во время паводков, ушёл в отставку

Губернатор Оренбургской области отправил в отставку главу Орска Василия Козупицу

5 июля, 07:19
Василий Козупица. Обложка © ТАСС / Андрей Титов / Бизнес Online

Василий Козупица. Обложка © ТАСС / Андрей Титов / Бизнес Online

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер отправил в отставку главу Орска Василия Козупицу. Именно этот город больше всего пострадал во время весеннего паводка.

"Сегодня, 5 июля, Денис Паслер провёл рабочую встречу с главой Орска и удовлетворил его прошение об отставке", — говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Теперь Козупица должен направить заявление о досрочном сложении полномочий в городской Совет депутатов, которое рассмотрят 10 июля. Также парламентарии назначат дату конкурса по отбору кандидатур на должность главы Орска.

Почему мэр затопленного Орска Козупица решил срочно продать имущество
Почему мэр затопленного Орска Козупица решил срочно продать имущество

Напомним, 5 апреля на Оренбургскую область обрушился сильнейший в истории региона паводок. Сильнее всего стихия ударила по Орску, где с 5 апреля зафиксировали как минимум три прорыва дамбы.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!