Мэр Орска, пострадавшего во время паводков, ушёл в отставку Губернатор Оренбургской области отправил в отставку главу Орска Василия Козупицу 5 июля, 07:19 Василий Козупица. Обложка © ТАСС / Андрей Титов / Бизнес Online

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер отправил в отставку главу Орска Василия Козупицу. Именно этот город больше всего пострадал во время весеннего паводка.

"Сегодня, 5 июля, Денис Паслер провёл рабочую встречу с главой Орска и удовлетворил его прошение об отставке", — говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Теперь Козупица должен направить заявление о досрочном сложении полномочий в городской Совет депутатов, которое рассмотрят 10 июля. Также парламентарии назначат дату конкурса по отбору кандидатур на должность главы Орска.

Напомним, 5 апреля на Оренбургскую область обрушился сильнейший в истории региона паводок. Сильнее всего стихия ударила по Орску, где с 5 апреля зафиксировали как минимум три прорыва дамбы.

Авторы Александра Вишнякова