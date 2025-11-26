Российские яхтсмены спасли около 40 пострадавших от наводнения во Вьетнаме

Российские яхтсмены спасли 40 человек, пострадавших во Вьетнаме в результате сильнейшего наводнения за почти 30 лет. В этот момент наши спортсмены находились в Нячанге, куда они регулярно приезжают отдыхать в межсезонье. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на спорте.

Российские яхтсмены спасли пострадавших от наводнения во Вьетнаме. Видео © Telegram / Mash на спорте

Когда погода ухудшилась, яхтсмены укрылись в своих жилищах. После этого с помощью двух катамаранов они начали эвакуацию местных жителей. Спортсмены вывезли детей, взрослых и беременных женщин, которые оказались заблокированы в своих домах. Западная часть города ушла под воду до крыш зданий, а большинство местных жителей не умеет плавать.

К помощи присоединились другие российские туристы. Вместе они организовали пункты сбора гуманитарной помощи. Они закупают продукты для пострадавших и развозят еду в пункты раздачи. Кроме того, они занимаются очисткой пляжной зоны от мусора. Некоторые стали донорами крови для вьетнамцев, которых срочно госпитализировали с различными травмами.

Ранее Life.ru сообщал, что мощное наводнение во Вьетнаме унесло жизни более 40 человек. Особенно сложная ситуация отмечается в провинциях Даклак и Кханьхоа, где стихия вызвала масштабные разрушения. Наводнения повредили 167 зданий и затопили более 52 тысяч домов.