«Это катастрофа»: На Западе сочли невозможной победу в войне с Россией

Западные страны не смогут одержать победу в прямом противостоянии с Россией в случае полномасштабного втягивания в украинский конфликт. Такое мнение выразил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в социальной сети X.

«Эскалация конфликта между Киевом и Москвой означает катастрофу. <…> А если начнётся война с Европой, Россия, по словам Путина, будет сражаться и победит в ней, у неё есть для этого возможности», — написал он.

По оценке военного эксперта, Запад столкнётся с критической нехваткой ресурсов. Дэвис отметил, что у стран НАТО недостаточно запасов боеприпасов, производственных мощностей для выпуска военной техники и рабочей силы для ведения такого противостояния. Странам потребовались бы годы, чтобы выйти на необходимый уровень. Однако ни политической воли, ни экономических возможностей для этого сейчас нет.

«Эскалация грозит втянуть США в конфликт, в котором мы не сможем победить. А с ядерной опасностью, которая будет зашкаливать, проиграют все», — заявил он.