«Это катастрофа»: На Западе сочли невозможной победу в войне с Россией
Подполковник Дэвис: Запад не победит в случае войны с Россией
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FixPlay
Западные страны не смогут одержать победу в прямом противостоянии с Россией в случае полномасштабного втягивания в украинский конфликт. Такое мнение выразил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в социальной сети X.
«Эскалация конфликта между Киевом и Москвой означает катастрофу. <…> А если начнётся война с Европой, Россия, по словам Путина, будет сражаться и победит в ней, у неё есть для этого возможности», — написал он.
По оценке военного эксперта, Запад столкнётся с критической нехваткой ресурсов. Дэвис отметил, что у стран НАТО недостаточно запасов боеприпасов, производственных мощностей для выпуска военной техники и рабочей силы для ведения такого противостояния. Странам потребовались бы годы, чтобы выйти на необходимый уровень. Однако ни политической воли, ни экономических возможностей для этого сейчас нет.
«Эскалация грозит втянуть США в конфликт, в котором мы не сможем победить. А с ядерной опасностью, которая будет зашкаливать, проиграют все», — заявил он.
В свою очередь, Москва неоднократно выражала обеспокоенность милитаризацией Европы. Владимир Путин заявил об отсутствии у России намерений нападать на страны ЕС. При этом он отметил готовность дать незамедлительный и жёсткий отпор, если инициатива будет со стороны ЕС. Президент выразил уверенность, что в этом вопросе не должно оставаться никаких сомнений. Генсек НАТО Марк Рютте отказался комментировать это заявление российского лидера.
