Актёр Колокольников объяснил решение сниматься в России после «Игры престолов»

Актёр Юрий Колокольников, сыгравший магнара Стира в сериале «Игра престолов», продолжает сниматься в России, поскольку считает русскоязычную культурную среду своим фундаментом. Артист, родившийся в СССР и живший в Канаде, отметил, что всегда ощущал себя «своим среди чужих и чужим среди своих», но со временем научился адаптироваться в любой стране.

«Но всё-таки моя культурная среда — русскоязычная, это фундамент, в котором я развиваюсь и продолжаю развиваться. Она мне, наверное, всё-таки ближе», — цитирует звезду «Газета.ru».

Актёр подчеркнул, что не ставит целью добиться успеха в кинематографе конкретной страны — для него важнее возможность профессиональной реализации и интересные проекты. По его словам, ключевой принцип — оставаться в движении и работать там, где есть достойные предложения.

«Когда у тебя потрясающий художник, он не хуже любого оскаровского, но у него нет таких больших бюджетов, поэтому приходится что-то придумывать, выковыривать», — отметил Колокольников.

Ранее Юрий Колокольников был внесён в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Основанием для включения в список указано участие Колокольникова в проектах, финансируемых из государственного бюджета РФ.