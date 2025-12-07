В Швейцарии хотят установить предельную численность населения

Почти половина жителей Швейцарии готова проголосовать за введение законодательного лимита на численность населения в 10 миллионов человек. Инициатором идеи выступила правая Народная партия, планирующая вынести вопрос на референдум в следующем году, пишет Bloomberg.

Согласно данным опроса, 48% избирателей поддерживают ограничение, которое может потребовать пересмотра ключевых соглашений с ЕС, включая договор о свободном передвижении. В настоящее время население страны чуть превышает 9 миллионов, причём каждый четвёртый житель — иностранец. Демографы прогнозируют, что планка в 10 миллионов будет преодолена уже к 2035 году.

Между тем, численность населения Украины снизилась до 28,7 миллиона человек, о чём сообщают результаты электронной переписи. В стране официально зарегистрировано 3,7 миллиона внутренних переселенцев. Указанные данные отражают демографическую ситуацию, сложившуюся после начала конфликта.