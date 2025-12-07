В Шерегеше пересели на лыжи и собачьи упряжки из-за сугробов в человеческий рост

Шерегеш в Кемеровской области, рядом с которым находится популярный горнолыжный курорт, буквально «по уши» засыпало снегом. Жители и туристы рассказывают о сугробах в человеческий рост и публикуют кадры «зимнего апокалипсиса» в Сети. Смотрим и завидуем.

«Давай, я сейчас приеду... Ну как сейчас... В марте», — шутит на одном из видео мужчина, подходя на парковке к своему автомобилю, который «утонул» в снегу.

Машины во дворах приходится откапывать, а от дома — прокладывать себе дорожку до тротуара лопатой. На одном из видео автомобилисты помогают водителю фуры вытолкать её из сугроба. На дорогах скопились пробки. Впрочем, особой грусти из-за непогоды никто явно не испытывает. Кто-то из местных выложил весёлый ролик, как ловко преодолевает сугробы на лыжах прямо по посёлку — никаких подъёмником, ски-пассов или трасс не нужно. Это вам не Москва с искусственным снегом на склонах, шутят в Сети. А кто-то пробует пересесть в Шерегеше на собачьи упряжки вместо машины, чтобы добраться до места. Спрос на такой «живой» транспорт вырос — хаски сугробов не боятся.

Тем временем научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал, что снежный покров в России расширится почти до абсолютного максимума — к середине следующей недели снег будет лежать уже на 92% территории страны. В Москве пессимисты мрачно шутят, что, наверное, опять войдут в несчастные 8% и вновь придётся убрать лыжи.