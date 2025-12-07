Стали известны печальные подробности и причина смерти актёра из «Петербургских тайн»
Олег Урюмцев. Обложка © Telegram / Союз кинематографистов РФ
Режиссёр Олег Урюмцев, снявший фильм «Исход» и сыгравший в сериале «Петербургские тайны», скончался из-за проблем сердцем. Об обстоятельствах смерти рассказали в окружении артиста.
«Олега не стало 6 декабря. Предварительно — проблемы с сердцем», — отметил источник АиФ. По словам близких, последние три месяца жизни режиссёр провёл в больнице.
Олег Урюмцев оставил заметный след в отечественном кинематографе, создав запоминающиеся эпизодические роли в фильмах Юрия Озерова о войне, а также снимаясь у Марлена Хуциева.
Ранее Life.ru рассказывал, что Олег Урюмцев скончался в возрасте 67 лет. Он был автором сценария и режиссёром ряда картин, включая «Рядовой Евгений Родионов» и «Часовые Победы». В последние годы мастер занимал пост президента Международного кинофестиваля военного кино имени Юрия Озерова. В качестве актёра он снимался в таких картинах, как «Сталинград», «Петербургские тайны», «Бесконечность» и «Великий полководец Георгий Жуков».
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.