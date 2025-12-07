Литва угрожает отменить автобусное сообщение с Белоруссией

Литва рассматривает возможность полного прекращения регулярного автобусного сообщения с Белоруссией. Об этом заявил министр внутренних дел республики Владислав Кондратович в интервью агентству BNS.

«Вопрос находится на стадии обсуждения. Надо уяснить, как это подействует на белорусский режим: будет ли для него болезненной мерой, или ещё больше вызовет враждебное отношение к Евросоюзу», — приводит агентство прямую цитату министра.

Ранее Life.ru сообщал, что правительство Литвы на следующей неделе собирается ввести режим экстремальной ситуации из-за зондов с сигаретами, которые постоянно норовят залететь на территорию страны. Согласно данным следствия, беспилотные аппараты запускаются организованной группой контрабандистов, действующей с белорусской стороны границы.