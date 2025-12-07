Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Регион
7 декабря, 14:53

Литва угрожает отменить автобусное сообщение с Белоруссией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mo Wu

Литва рассматривает возможность полного прекращения регулярного автобусного сообщения с Белоруссией. Об этом заявил министр внутренних дел республики Владислав Кондратович в интервью агентству BNS.

«Вопрос находится на стадии обсуждения. Надо уяснить, как это подействует на белорусский режим: будет ли для него болезненной мерой, или ещё больше вызовет враждебное отношение к Евросоюзу», — приводит агентство прямую цитату министра.

Белоруссия ввела запрет на движение фур из Прибалтики без навигационных пломб
Белоруссия ввела запрет на движение фур из Прибалтики без навигационных пломб

Ранее Life.ru сообщал, что правительство Литвы на следующей неделе собирается ввести режим экстремальной ситуации из-за зондов с сигаретами, которые постоянно норовят залететь на территорию страны. Согласно данным следствия, беспилотные аппараты запускаются организованной группой контрабандистов, действующей с белорусской стороны границы.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Литва
  • Белоруссия
  • Мировая политика
  • Политика
