7 декабря, 14:43

Ревва призвал сажать в тюрьму сталкеров из-за жутких угроз семье Влада Соколовского

Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Певец и шоумен Александр Ревва выступил с резким заявлением о необходимости ужесточения наказания для сталкеров, преследующих знаменитостей. Соответствующее мнение он озвучил на музыкальном фестивале «Песня года» в ответ на просьбе прокомментировать угрозы семье певца Влада Соколовского, сообщает телеграм-канал «Звездач».

«Ловить и публично показывать. Какая-то должна быть правовая норма. Нужно просто сажать людей, которые пытаются навредить», — заявил Ревва.

Он отметил, что сам не сталкивался с подобными угрозами, но считает, что нарушители личных границ артистов и их семей должны нести серьёзную ответственность, особенно когда под угрозой оказываются дети.

Сыну Влада Соколовского грозит смертельная опасность, заявила экстрасенс
Напомним, ранее Влад Соколовский и его супруга Ангелина Суркова рассказали об угрозах убийства их трёхлетнего сына Давида. По словам пары, фото ребёнка неизвестные приклеивают к посторонним могилам, а в личные сообщения приходят угрозы облить «кислотой» и намёки на «расчленёнку». СК уже взялся за скандальное дело семьи Соколовских.

