Главный тренер махачкалинского «Динамо» подал в отставку после поражения в РПЛ

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев покинул свой пост после поражения в матче Российской премьер-лиги. Решение было официально объявлено пресс-службой клуба в телеграм-канале сразу после игры.

Команда уступила нижегородскому «Пари НН» со счётом 0:1, единственный гол был забит с пенальти. Поражение усугубилось удалением футболиста «Динамо» Джемала Табидзе на 20-й минуте. После 17 туров махачкалинцы занимают лишь 13-е место в таблице, набрав 15 очков.

В текущем сезоне российские клубы, включая «Динамо», продолжают выступать только во внутренних турнирах, так как с февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили их от всех международных соревнований.

Ранее сообщалось, что в 17-м туре Российской Премьер-лиги футбольный клуб «Ахмат» из Грозного одержал победу над московским «Динамо» со счётом 2:1. Встреча в Грозном началась с гола гостей — Муми Нгамалё отличился на 26-й минуте первого тайма. После перерыва Георгий Мелкадзе сравнял счёт на 47-й минуте, а реализованный Усманом Ндонгом пенальти на 84-й минуте принёс победу хозяевам поля.