Штурмовики «Севера» вырыли сеть коммуникаций под Волчанском

Военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск «Север» за два с половиной месяца прокопали разветвлённую сеть коммуникаций на глубине 10 метров при освобождении Волчанска. Об этом сообщил командир штурмового отряда с позывным Ветер в эфире телеканала «Соловьев Live».

Офицер отметил, что его задачей было создание «плацдарма безопасности» для своего подразделения, откуда военнослужащие могли бы эффективно и безопасно выполнять боевые задачи.

«Чтобы завести отряд, мне надо было их куда-то рассадить. В маленькие норы рассаживать смысла нет, поэтому вначале зашли, начали копаться. Пока копали, я не собирал большую группу ребят: мои штурмовики парами, двоечками начинали заходить», — сказал он.

В подземном городе, помимо тоннелей, расчёты БПЛА оборудовали вертикальную 10-метровую шахту, где планируется установить пульт управления и площадку для запуска беспилотников. Также военные предусмотрели отдельное запираемое помещение для удержания пленных ВСУ. По словам Ветра, у них имеется значительное количество пленных, поэтому было необходимо оборудовать специальное помещение для их содержания. Бойцов ВСУ не передают сразу, сначала с ними проводят беседы, собирают информацию, которую затем проверяют с помощью БПЛА ВС РФ.

«У нас достаточно много пленных; соответственно для них нужно сделать комнату, так чтобы их держать в определённом месте. Я их сразу не передаю, потому что вначале мы с ними побеседовали, получили информацию, информацию сразу же через наши БПЛА проверили, нанесли туда огневое поражение», — рассказал Ветер.

Ранее сообщалось, что министр обороны России Андрей Белоусов поздравил личный состав подразделений, участвовавших в освобождении населённого пункта Волчанск в Харьковской области. Среди отмеченных соединений — 69-я гвардейская мотострелковая Красносельская дивизия, 72-я мотострелковая дивизия, 1009-й мотострелковый полк и 128-я мотострелковая бригада.