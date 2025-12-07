Путин в Индии
7 декабря, 15:21

Стало известно о планах США заменить Зеленского на более сговорчивого лидера

Обложка © president.gov.ua

Вашингтон собирается сместить Владимира Зеленского с должности главы киевского режима, так как он игнорирует американскую политику по отношению к урегулированию конфликта. Об этом заявил журналист Пол Стейган в своём блоге Steigan.

«США хотят избавиться от Зеленского и усадить в Киеве лидера, который принимает политику [президента США Дональда] Трампа. Мы понимаем, что к последним коррупционным скандалам, достигшим самой верхушки, приложило руку ФБР», — говорится в тексте. Стейган подчеркнул, что на Украине чиновники уже вовсю готовятся к борьбе за кресло президента.

Ранее сообщалось, что территориальные вопросы и будущие гарантии безопасности для Украины стали центральными темами телефонного разговора главы киевского режима Владимира Зеленского со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером.

