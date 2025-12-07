Путин в Индии
Регион
7 декабря, 13:18

Зеленский поторопил западных партнёров с поставками ПВО после российских ударов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Главарь киевского режима Владимир Зеленский обратился к международным партнёрам с призывом ускорить выполнение договорённостей по усилению противовоздушной обороны. Соответствующее заявление он сделал после масштабных российских ударов по инфраструктуре.

«Мы продолжаем работать с партнёрами, чтобы в ответ на эти удары наша защита усиливалась (...) Каждая договорённость должна реализовываться быстрее», — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что приоритетом для Украины остаются системы ПВО, необходимые для отражения воздушных атак.

Напомним, немецкий оборонный концерн Rheinmetall заключил новый крупный контракт на поставку современных систем противовоздушной обороны для Украины. Согласно официальному заявлению компании, особенностью сделки стала уникальная схема финансирования: заказ на сотни миллионов евро будет полностью оплачен одной из стран ЕС, которая получит необходимые средства из доходов, сгенерированных замороженными российскими активами.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

