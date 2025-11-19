Немецкий Rheinmetall заключил контракт на поставку Киеву ПВО за деньги от активов РФ

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall заключил новый крупный контракт на поставку современных систем противовоздушной обороны для Украины. Об этом компания сообщила в своем официальном заявлении.

Особенностью сделки стала уникальная схема финансирования. Заказ на сотни миллионов евро будет всецело оплачивать одна из стран ЕС, а деньги на это ей поступят из доходов, полученных от замороженных российских активов.

На вооружение украинской армии поступят дополнительные мобильные комплексы ПВО малой дальности Skyranger 35. Эти системы разработаны на шасси знаменитого танка Leopard 1, что обеспечивает им высокую мобильность и проходимость. Как отмечается в пресс-релизе, главной ударной силой комплекса является 35-миллиметровая револьверная пушка, способная вести огонь со сверхвысокой скоростью до 1000 выстрелов в минуту и эффективно поражать цели на расстоянии до 4 километров.

А ещё недавно Владимиру Зеленскому удалось уговорить президента Франции Эмманюэля Макрона дать Киву истребители. Они подписали контракт на поставки самолётов Rafale, однако теперь Украине придётся платить за это деньги.