Губерниев осудил Большунова за пропуск церемонии награждения

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своём Telegram-канале выразил недовольство трёхкратным олимпийским чемпионом по лыжным гонкам Александром Большуновым, который пропустил церемонию награждения после масс-старта классическим стилем на втором этапе Кубка России в Тюмени. Спортсмен занявший второе место, не присутствовал на торжественном мероприятии, в то время как победитель заезда Савелий Коростелев и бронзовый призёр Сергей Ардашев получили свои награды в полном составе.

«Церемонию награждения Александр проигнорировал! Большунов людей не уважает? Ему стыдно? Отсутствие воспитания? Тухлое болото Вяльбе опять всё проглотит и вновь затянется бурой тиной гладь старинного пруда», — написал Губерниев.

Комментатор отметил, что такое поведение спортсмена недопустимо и подрывает дух соревнований. Он призвал спортсменов уважать своих соперников и зрителей, особенно на таких значимых мероприятиях.