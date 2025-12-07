Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 декабря, 15:25

Губерниев осудил Большунова за пропуск церемонии награждения

Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов, Сергей Бобылев

Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов, Сергей Бобылев

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своём Telegram-канале выразил недовольство трёхкратным олимпийским чемпионом по лыжным гонкам Александром Большуновым, который пропустил церемонию награждения после масс-старта классическим стилем на втором этапе Кубка России в Тюмени. Спортсмен занявший второе место, не присутствовал на торжественном мероприятии, в то время как победитель заезда Савелий Коростелев и бронзовый призёр Сергей Ардашев получили свои награды в полном составе.

«Церемонию награждения Александр проигнорировал! Большунов людей не уважает? Ему стыдно? Отсутствие воспитания? Тухлое болото Вяльбе опять всё проглотит и вновь затянется бурой тиной гладь старинного пруда», — написал Губерниев.

Комментатор отметил, что такое поведение спортсмена недопустимо и подрывает дух соревнований. Он призвал спортсменов уважать своих соперников и зрителей, особенно на таких значимых мероприятиях.

Большунова отстранили от соревнований за нанесение травмы сопернику
Большунова отстранили от соревнований за нанесение травмы сопернику

Ранее Большунов упал на финишной прямой во время лыжного спринта на Кубке России в Кировске и завершил гонку последним во втором полуфинальном забеге. Спортсмена обвинили в падении Александра Бакурова — он якобы подошёл к нему после финиша и толкнул в плечо, в результате чего Бакуров упал и ударился о бортик. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала поведение Большунова неприемлемым и подчеркнула, что лыжный спорт не допускает силовых действий после финиша.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Дмитрий Губерниев
  • Александр Большунов
  • Зимние виды спорта
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar