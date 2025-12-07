Губерниев осудил Большунова за пропуск церемонии награждения
Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов, Сергей Бобылев
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своём Telegram-канале выразил недовольство трёхкратным олимпийским чемпионом по лыжным гонкам Александром Большуновым, который пропустил церемонию награждения после масс-старта классическим стилем на втором этапе Кубка России в Тюмени. Спортсмен занявший второе место, не присутствовал на торжественном мероприятии, в то время как победитель заезда Савелий Коростелев и бронзовый призёр Сергей Ардашев получили свои награды в полном составе.
«Церемонию награждения Александр проигнорировал! Большунов людей не уважает? Ему стыдно? Отсутствие воспитания? Тухлое болото Вяльбе опять всё проглотит и вновь затянется бурой тиной гладь старинного пруда», — написал Губерниев.
Комментатор отметил, что такое поведение спортсмена недопустимо и подрывает дух соревнований. Он призвал спортсменов уважать своих соперников и зрителей, особенно на таких значимых мероприятиях.
Ранее Большунов упал на финишной прямой во время лыжного спринта на Кубке России в Кировске и завершил гонку последним во втором полуфинальном забеге. Спортсмена обвинили в падении Александра Бакурова — он якобы подошёл к нему после финиша и толкнул в плечо, в результате чего Бакуров упал и ударился о бортик. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала поведение Большунова неприемлемым и подчеркнула, что лыжный спорт не допускает силовых действий после финиша.
