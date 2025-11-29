Россия и США
29 ноября, 13:55

Большунов толкнул соперника на Кубке России из-за своего падения на финише

Обложка © ТАСС / Сергей Елагин

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов упал на финишной прямой во время лыжного спринта на Кубке России в Кировске, тем самым завершив гонку во втором полуфинальном забеге последним. Однако в своём падении Большунов посчитал виноватым Александра Бакурова и, не сдержав эмоций, подошёл к нему после спринта и толкнул в плечо. Бакуров упал и ударился о бортик.

Потасовки удалось избежать благодаря подоспевшим к спортсменам членам жюри. Бакуров удалился в раздевалку, хромая на одну ногу. Как стало известно из протокола состязаний, результат заезда Большунова был аннулирован из-за инцидента с нападением. По мнению комментатора Дмитрия Губерниева, это недостаточное наказание за проступок. Ведущий высказался за дисквалификацию Большунова как минимум на следующие старты.

«Должна быть дисквалификация, мне кажется, на следующие старты как минимум. В хоккее за подобные действия предусмотрено несколько игр дисквалификации, может быть денежный штраф, так и надо действовать. Как обычно, сейчас придумают миллион отмазок и промолчат», возмутился Губерниев в беседе с «Матч ТВ».

Австриец заявил, что Большунов «не в форме» и стал медленнее на тренировках
Ранее трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов был добавлен в базу данных украинского сайта «Миротворец»*. Основанием для внесения спортсмена стали обвинения в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также публичная поддержка специальной военной операции.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

* Сайт признан экстремистским и запрещён в России.

