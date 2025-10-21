Австриец заявил, что Большунов «не в форме» и стал медленнее на тренировках

Австрийский лыжник Мика Фермойлен высказался о форме трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова. В интервью изданию Nettavisen спортсмен отметил, что во время тренировок российских лыжников в австрийском Рамзау Большунов произвёл на него неоднозначное впечатление.

«Большунов, похоже, не в лучшей форме. Он дышит нормально, но технически выглядит не слишком хорошо», — заявил Фермойлен.

По его словам, российская команда в целом выглядит слабее, чем раньше

«Раньше, когда россияне приезжали в Рамзау, тренировки были изнуряющими: они постоянно гоняли на лыжероллерах и держали высокий темп. Сейчас всё наоборот — некоторые из них кажутся медленными», — отметил спортсмен.

Ранее Большунов и ещё 22 российских лыжника вошли в список FIS для допинг-тестирования. Решение о возможном допуске российских спортсменов к Олимпиаде пока не принято.

Александр Большунов — один из самых титулованных российских лыжников, трёхкратный олимпийский чемпион и многократный победитель Кубка мира. После начала ограничений для российских спортсменов он продолжает тренироваться внутри страны и на сборах за рубежом, однако не участвует в международных стартах под флагом России. Его возвращение на мировой уровень ждут как болельщики, так и соперники, но решение о допуске россиян к Олимпиаде остаётся за Международной федерацией лыжного спорта (FIS).