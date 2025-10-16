Американец первым в мире спустился на лыжах по северному склону Эвереста

Американский альпинист Джим Моррисон стал первым человеком, кто совершил лыжный спуск по северному склону Эвереста с крутизной 40–60 градусов. Об этом сообщает газета The Himalayan Times.

«Я посвятил этот день памяти моей коллеге Хилари Нельсон, погибшей в 2022 году на Манаслу», — подписал он фотографии в социальных сетях.

Джим Моррисон первым в истории спустился на лыжах с северного склона Эвереста. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ jimwmorrison

50-летний Моррисон поднялся на вершину Эвереста и совершил четырёхчасовой спуск, сопровождаемый командой из 11 альпинистов. Достижение задокументировали режиссёры Джимми Чин и Элизабет Васархели для фильма National Geographic.

Это была третья попытка Моррисона спуститься по коридору Хорнбейн: предыдущие две в 2023 и 2024 годах были сорваны из-за проблем с логистикой и схода лавины, в которой пострадал товарищ по команде.

За последнее десятилетие Моррисон стал известен как один из самых опытных горнолыжников мира, совершив экстремальные спуски с Лхоцзе, Макалу и других гималайских вершин. Его нынешний успех вошёл в историю альпинизма и экстремального лыжного спорта.

