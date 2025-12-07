Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 декабря, 15:27

В Саратове пропала инсталляция против насилия в семье, которую прозвали «памятником картошке фри»

Обложка © Туристический Саратов

Обложка © Туристический Саратов

В Саратове с площади Кирова убрали скульптуру против насилия в семье. Как сообщает СарБК со ссылкой администрацию города, это сделали во избежание несчастных случаев из-за её разрушения.

Жители заметили исчезновение монумента из сквера Братьев Никитиных ещё на прошлой неделе. Конструкция состояла из длинных прямоугольных элементов, торчащих вверх. В народе его прозвали «памятник картошке фри» из-за необычной формы, хотя по задумке создателя инсталляция изображает преодоление преград и непонимания между близкими людьми.

Администрация пояснила, что памятник не числится в реестре муниципальной собственности. Поэтому его ремонт или перенос в новое место не предусмотрены.

Боец ММА Исмаилов признал вину и раскаялся за нелепый «спарринг» с памятником МЧС
Боец ММА Исмаилов признал вину и раскаялся за нелепый «спарринг» с памятником МЧС

Ранее в Таганроге на улице Котлостроительная установили памятник актёру Павлу Деревянко, который жил там в детстве. Скульптура изображает артиста со статуэткой «Оскар» в руках. Средства на монумент собирали сами горожане. Автор памятника не известен, но о его торжественном открытии заранее сообщали плакаты. Местные жители в целом одобрили инициативу, но раскритиковали выбор места — ранее там была свалка.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Общество
  • Саратовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar