В Саратове пропала инсталляция против насилия в семье, которую прозвали «памятником картошке фри»

В Саратове с площади Кирова убрали скульптуру против насилия в семье. Как сообщает СарБК со ссылкой администрацию города, это сделали во избежание несчастных случаев из-за её разрушения.

Жители заметили исчезновение монумента из сквера Братьев Никитиных ещё на прошлой неделе. Конструкция состояла из длинных прямоугольных элементов, торчащих вверх. В народе его прозвали «памятник картошке фри» из-за необычной формы, хотя по задумке создателя инсталляция изображает преодоление преград и непонимания между близкими людьми.

Администрация пояснила, что памятник не числится в реестре муниципальной собственности. Поэтому его ремонт или перенос в новое место не предусмотрены.

Ранее в Таганроге на улице Котлостроительная установили памятник актёру Павлу Деревянко, который жил там в детстве. Скульптура изображает артиста со статуэткой «Оскар» в руках. Средства на монумент собирали сами горожане. Автор памятника не известен, но о его торжественном открытии заранее сообщали плакаты. Местные жители в целом одобрили инициативу, но раскритиковали выбор места — ранее там была свалка.