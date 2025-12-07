Россиян предупредили о сильных магнитных бурях 9-10 декабря

Вторник и среда, 9 и 10 декабря, ознаменуются сильными магнитными бурями уровня G2–G3, вызванными выбросом плазмы после солнечной вспышки. Событие произойдёт из-за фронтального удара по Земле, что увеличит его воздействие. Об этом заявили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

По прогнозам, пик геомагнитной активности придётся на вторую половину дня 9 декабря, создавая благоприятные условия для наблюдения полярных сияний. Однако в центральных регионах России погодные условия могут помешать видимости. Возмущения магнитного поля продлятся до четверга.

Ранее специалисты предупредили о риске мощной магнитной бури на Земле, способной вызвать сбои в работе спутников, интернет-сетей и систем электроснабжения. Опасность связана с активностью крупного солнечного пятна, сравниваемого по масштабам с историческим «пятном Кэррингтона». В сообщении говорится, что при возникновении бури, равной по интенсивности «Событию Кэррингтона», вероятны серьёзные нарушения в работе ключевых инфраструктур.