Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 декабря, 17:28

В Кирове пьяный подросток на квадроцикле сбил сотрудника ДПС и пытался скрыться

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Кирове 17-летний школьник, управлявший квадроциклом в состоянии алкогольного опьянения и без прав, совершил наезд на инспектора ДПС и попытался скрыться от погони. Инцидент произошёл 6 декабря поздним вечером на дороге в районе посёлка Ганино, сообщает полиция Кировской области.

Экипаж ДПС попытался остановить квадроцикл, но водитель проигнорировал требование, протаранил патрульный автомобиль, а затем сбил сотрудника полиции, который пытался его задержать. После этого нарушитель был остановлен. Подросток не имел водительского удостоверения и был пьян.

Пострадавший инспектор с травмами госпитализирован. В отношении несовершеннолетнего проводится проверка для решения о привлечении к ответственности.

В Москве инспектор ГИБДД на ходу остановил неуправляемую фуру, предотвратив ДТП
В Москве инспектор ГИБДД на ходу остановил неуправляемую фуру, предотвратив ДТП

Ранее депутаты Вологодской области предложили значительно ужесточить наказание за вождение в состоянии опьянения. Парламентарии региона выступили с инициативой о введении конфискации транспортного средства уже при первичном нарушении. В настоящее время изъятие автомобиля допускается только при повторном управлении в нетрезвом виде в течение года и исключительно в рамках уголовного дела.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Кировская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar