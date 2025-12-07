В Кирове пьяный подросток на квадроцикле сбил сотрудника ДПС и пытался скрыться

В Кирове 17-летний школьник, управлявший квадроциклом в состоянии алкогольного опьянения и без прав, совершил наезд на инспектора ДПС и попытался скрыться от погони. Инцидент произошёл 6 декабря поздним вечером на дороге в районе посёлка Ганино, сообщает полиция Кировской области.

Экипаж ДПС попытался остановить квадроцикл, но водитель проигнорировал требование, протаранил патрульный автомобиль, а затем сбил сотрудника полиции, который пытался его задержать. После этого нарушитель был остановлен. Подросток не имел водительского удостоверения и был пьян.

Пострадавший инспектор с травмами госпитализирован. В отношении несовершеннолетнего проводится проверка для решения о привлечении к ответственности.

Ранее депутаты Вологодской области предложили значительно ужесточить наказание за вождение в состоянии опьянения. Парламентарии региона выступили с инициативой о введении конфискации транспортного средства уже при первичном нарушении. В настоящее время изъятие автомобиля допускается только при повторном управлении в нетрезвом виде в течение года и исключительно в рамках уголовного дела.