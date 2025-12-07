Тиктокеры запустили челлендж «Нематюкабрь» и готовятся провести месяц без мата

В русскоязычном сегменте TikTok набрал популярность необычный челлендж — «Нематюкабрь». Участники пытаются прожить весь месяц, полностью исключив из речи нецензурную лексику, чтобы «закалить менталку» и очистить коммуникацию.

Правила строги: нельзя ругаться даже в самых провокационных ситуациях, например, ударившись мизинцем о тумбочку. Однако, как отмечают сами участники, испытание даётся нелегко — многие уже выбыли из «гонки». Зумеры в обсуждениях жалуются, что без снега нет новогоднего настроения, всё раздражает, и удержаться от крепкого словца почти невозможно.

Несмотря на трудности, движение набирает обороты, превращаясь в своеобразный эксперимент по контролю над речью и эмоциями в молодёжной среде.

