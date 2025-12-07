Германия должна обратиться к российскому лидеру Владимиру Путину с целью вновь покупать у Москвы газ, причём просьбу можно увязать с прекращением боевых действий на Украине. Такое заявление сделал новый сопредседатель немецкой партии «Союз социальная справедливость и экономическая разумность» Фабио де Мази, его цитирует газета Welt.

«Это, например, на самом деле стало бы целесообразной политикой, если бы мы пришли к господину Путину и сказали: «Мы готовы также снова получать газ и хотим увязать это с режимом прекращения огня на Украине», — сообщил чиновник на съезде партии в Магдебурге.

Партия также предлагает отказаться от санкций против России, хотя бы в энергетическом секторе, а также прекратить снабжать Киев оружием и ограничить миграционные потоки в ФРГ.

Ранее стало известно, что в Германии за первое полугодие 2025 года были объявлены планы по сокращению почти 37,7 тысячи рабочих мест, что превышает показатели периода пандемии. Эксперты отмечают, что рост числа увольнений продолжается третий год подряд, увеличившись почти в четыре раза с начала 2022 года. Основные потери пришлись на промышленный сектор, в частности на автопроизводителей, а также на логистику и торговлю. По мнению немецких аналитиков, одна из основных причин — отсутствие качественного и недорого поставщика топлива, которым раньше была Россия.