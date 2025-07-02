Немецкие компании поставили рекорд по увольнениям со времён пандемии

В первой половине 2025 года в Германии под сокращение попали почти 37,7 тысячи сотрудников. Этот показатель превышает даже значения при пандемии CoViD-19. Такие данные отражают статистику Европейского мониторинга реструктуризаций.

Эксперты подчёркивают, что тенденция к увеличению числа увольнений продолжается уже третий год подряд. Если в начале 2022-го планы по сокращению касались около 9,6 тысячи человек, то к 2025 году эта цифра выросла почти в четыре раза.

Хотя нынешний показатель уступает пику 2020 года, когда планировалось уволить свыше 48 тысяч сотрудников, он сопоставим с уровнем кризисных периодов прошлого — мирового финансового кризиса и европейской долговой нестабильности, когда сокращения достигали порядка 40 тысяч человек, сообщает РИА «Новости».

Основной удар пришёлся на промышленный сектор: 28 компаний объявили о сокращениях порядка 20,7 тысячи рабочих мест. Среди них выделяются девять предприятий, связанных с автопромышленностью, включая такие известные бренды, как Porsche и Audi.

Кроме того, значительные потери ожидаются в логистике — две организации планируют уволить около 8,2 тысячи сотрудников, а в торговле девять компаний намерены сократить 4,5 тысячи рабочих мест. Один крупный банк также сообщил о планах снизить численность персонала на 3,3 тысячи человек. Сокращения также затронут сферы здравоохранения, электроэнергетики, строительства и медиа — в сумме около тысячи работников.