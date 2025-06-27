Экономика еврозоны демонстрирует слабый рост ниже 1%, при этом Германия и Франция находятся на грани рецессии. Такие данные привёл президент России Владимир Путин в ходе саммита ЕАЭС.

Он заявил, что в прошлом году рост российской экономики составил 4,3%, но в 2025-м он будет значительно скромнее из-за мер по сдерживанию инфляции. При этом в еврозоне показатель не превышает 0,9%, а ведущие европейские экономики, включая ФРГ и Францию, балансируют на грани спада. Путин также отметил, что текущая ситуация в Европе контрастирует с динамикой развития России, несмотря на санкционное давление.