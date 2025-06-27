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27 июня, 16:07

Путин: Германия и Франция балансируют на грани рецессии

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Экономика еврозоны демонстрирует слабый рост ниже 1%, при этом Германия и Франция находятся на грани рецессии. Такие данные привёл президент России Владимир Путин в ходе саммита ЕАЭС.

Он заявил, что в прошлом году рост российской экономики составил 4,3%, но в 2025-м он будет значительно скромнее из-за мер по сдерживанию инфляции. При этом в еврозоне показатель не превышает 0,9%, а ведущие европейские экономики, включая ФРГ и Францию, балансируют на грани спада. Путин также отметил, что текущая ситуация в Европе контрастирует с динамикой развития России, несмотря на санкционное давление.

Путин рассказал, сколько Россия тратит на военные нужды
Путин рассказал, сколько Россия тратит на военные нужды

Ранее президент заявил, что Россия ставит перед собой цель выстроить здоровую макроэкономику, несмотря на военные расходы. Подводя итоги двухдневного саммита ЕАЭС в Минске, он также отметил успешное развитие сотрудничества между странами-участницами союза. По его словам, экономика объединения растёт гораздо большими темпами в сравнении со средними мировыми.

Александра Мышляева
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