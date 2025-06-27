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27 июня, 14:53

Путин подвёл итоги саммита ЕАЭС и отметил рост экономик стран-участниц

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин подвёл итоги двухдневной работы саммита ЕАЭС в Минске во врем своей речи на пресс-конференции после заседания Высшего Евразийского экономического совета. Глава государства подчеркнул, что его радует развитие сотрудничества стран, входящих в союз.

Путин отметил, что экономика ЕАЭС растёт гораздо большими темпами в сравнении со средними мировыми. При этом партнёры России инвестируют в российский бизнес, несмотря на санкции Запада. При этом в ходе саммита удалось обсудить крупные инвестпроекты и оценить ход их реализации. Также Путин добавил, что президента ОАЭ Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна ждут с визитом в Москву.

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Также Путин напомнил, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) способствует формированию в Евразии зоны сотрудничества и партнёрства, где учитываются интересы всех участников и уважается суверенитет каждого государства. Саммит проходил в Минске 26 и 27 июня.

Татьяна Миссуми
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