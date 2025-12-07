На Украине повреждена плотина Печенежского водохранилища

В Харьковской области повреждена плотина Печенежского водохранилища, сейчас по ней остановлено движение транспорта. Об этом предупредил в соцсети глава местного поселкового совета Александр Гусаров.

«По состоянию на 7 декабря 2025 года движение по дорожному полотну Печенежской плотины прекращено», — говорится в его заявлении. О сроках ремонта украинский чиновник не отчитался.

