Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 декабря, 18:20

Блогерша из Саратова устроила сыну «собачий кайф» и нарвалась на хейт

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /anna____sap

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /anna____sap

36-летняя блогерша из Саратова Анна Сапарина, ведущая популярный канал о материнстве, спровоцировала общественный резонанс опасным видео. В нём она поместила своего сына в большой вакуумный пакет и с помощью насоса начала выкачивать оттуда воздух, удерживая ребёнка внутри несколько секунд, пока он не закричал.

В подписи к ролику блогерша пошутила: «можно и корзинке перекрыть кислород». Однако шутку не оценили: видео мгновенно вызвало волну возмущения в Сети, пользователи потребовали проверки семьи органами опеки и напомнили об очевидной опасности таких «развлечений».

Теперь на автора видео, вероятно, ждёт проверка, так как её действия создали реальную угрозу жизни и здоровью ребёнка.

В Петербурге оштрафовали горе-мать, бросившую малолетнюю дочь в закрытой комнате
В Петербурге оштрафовали горе-мать, бросившую малолетнюю дочь в закрытой комнате

А ранее Life.ru писал, что 17-летняя студентка родила и бросила младенца в туалете общежития колледжа в Забайкалье. По информации надзорного ведомства, состояние ребёнка сейчас стабильное, его мать, вероятно, также обнаружена — оба находятся в медицинском учреждении.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Саратовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar