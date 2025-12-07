Блогерша из Саратова устроила сыну «собачий кайф» и нарвалась на хейт

36-летняя блогерша из Саратова Анна Сапарина, ведущая популярный канал о материнстве, спровоцировала общественный резонанс опасным видео. В нём она поместила своего сына в большой вакуумный пакет и с помощью насоса начала выкачивать оттуда воздух, удерживая ребёнка внутри несколько секунд, пока он не закричал.

В подписи к ролику блогерша пошутила: «можно и корзинке перекрыть кислород». Однако шутку не оценили: видео мгновенно вызвало волну возмущения в Сети, пользователи потребовали проверки семьи органами опеки и напомнили об очевидной опасности таких «развлечений».

Теперь на автора видео, вероятно, ждёт проверка, так как её действия создали реальную угрозу жизни и здоровью ребёнка.

