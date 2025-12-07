В России запустили горячую линию для сообщений о насилии в рехабах

Партия «Новые люди» совместно с фондом «Второй шанс» запустила горячую линию для сообщений о насилии в реабилитационных центрах. Об этом представители политсилы рассказали Life.ru.

Инициатива стала ответом на череду скандалов, связанных с закрытием ребцентров и рассказами о жестокости по отношению к пациентам. В партии считают, что людей, оказавшихся в такой беде, нужно защищать. Но делать это необходимо аккуратно, не обрушивая всю систему помощи целиком.

«Коллеги по Госдуме уже призвали Минздрав «проверить все рехабы» и закрыть «все непроверенные методики». Звучит громко. Но это решение уровня: запретить весь Roblox из-за пары скандальных случаев. Эффект будет такой же: закроют всех, а люди останутся с бедой один на один», — рассказали Life.ru в партии.

По их мнению, главная проблема в том, что в России нет актуальных утверждённых методик реабилитации, стандартизированных программ и реестра проверенных центров.

Партия предлагает закрывать только те центры, которые причиняют вред, и давать спокойно работать тем, кто реально помогает. Горячая линия уже работает, каждый сигнал обещают проверять. В ближайшее время на базе фонда планируют провести круглый стол в Госдуме с экспертами для обсуждения методик и стандартов в этой сфере.