Уральский водитель расплакался в машине ГИБДД, провалив тест на алкоголь

В Свердловской области водитель с рекордным уровнем алкоголя в выдыхаемом воздухе — 1,624 миллиграмма на литр — не смог пройти освидетельствование. В ГИБДД региона назвали этот случай «антирекордом недели». Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

В Свердловской области водитель расплакался после провала теста на алкоголь. Видео © Telegram / Госавтоинспекция Свердловской области

Мужчина, объясняя свой результат, заявил, что «просто выпил пива», после чего расплакался. За управление автомобилем в состоянии сильного опьянения ему грозит штраф в 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет.

Ранее Life.ru писал, что кассационный суд Санкт-Петербурга постановил, что транспортные средства водителей, повторно управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, подлежат конфискации независимо от их материального положения.