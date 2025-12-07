Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Регион
7 декабря, 18:33

Пятеро детей и их мама пострадали в жутком ДТП с грузовиком в Башкирии, отец погиб

Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Башкортостана

В Белорецком районе Башкирии в результате лобового столкновения легковушки с грузовиком погиб один человек и пострадали пять детей. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД республики.

Авария произошла на трассе Уфа — Инзер — Белорецк. Водитель легкового автомобиля — отец семейства — скончался на месте. Пятеро его детей-пассажиров в возрасте от трёх месяцев до десяти лет и супруга с травмами были госпитализированы. На месте работали сотрудники ГИБДД, МЧС и скорая помощь.

Ранее в Новосибирской области на трассе Р-254 «Иртыш» в результате столкновения автомобилей Tank 300 и Lada погибли два человека. Как сообщила прокуратура, водитель и пассажир Lada скончались на месте происшествия. Ещё трое пострадавших в этой аварии были доставлены в больницу для получения медицинской помощи.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • гаи
  • ДТП
  • Происшествия
  • Башкортостан, Республика
