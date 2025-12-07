Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 декабря, 17:49

В Киевской области жители протестуют против отсутствия электричества

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yevhen Prozhyrko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yevhen Prozhyrko

Жители посёлка Крюковщина в Киевской области Украины перекрыли дорогу в знак протеста против длительного отсутствия электроэнергии. Как сообщает агентство УНИАН, света в населённом пункте нет уже двое суток.

Министерство энергетики Украины предупредило, что отключения света во всех регионах страны будут продолжаться круглосуточно. Глава «Укрэнерго» Виталий Зайченко заявил, что на восстановление энергосистемы потребуются недели, продолжительность отключений в некоторых областях достигает 12–16 часов в сутки.

До 20 часов без света в сутки: Украинцев призвали готовиться к энергетическому коллапсу
До 20 часов без света в сутки: Украинцев призвали готовиться к энергетическому коллапсу

Ранее сообщалось, что Запорожская АЭС в ночное время несколько часов работала без внешнего электроснабжения после отключения обеих питающих линий из-за срабатывания автоматической защиты. Энергоблоки были переведены на резервные дизель-генераторы, которые обеспечили энергопотребление объекта.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar