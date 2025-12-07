В Киевской области жители протестуют против отсутствия электричества

Жители посёлка Крюковщина в Киевской области Украины перекрыли дорогу в знак протеста против длительного отсутствия электроэнергии. Как сообщает агентство УНИАН, света в населённом пункте нет уже двое суток.

Министерство энергетики Украины предупредило, что отключения света во всех регионах страны будут продолжаться круглосуточно. Глава «Укрэнерго» Виталий Зайченко заявил, что на восстановление энергосистемы потребуются недели, продолжительность отключений в некоторых областях достигает 12–16 часов в сутки.

Ранее сообщалось, что Запорожская АЭС в ночное время несколько часов работала без внешнего электроснабжения после отключения обеих питающих линий из-за срабатывания автоматической защиты. Энергоблоки были переведены на резервные дизель-генераторы, которые обеспечили энергопотребление объекта.