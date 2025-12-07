Путин в Индии
7 декабря, 18:40

Путин поприветствовал участников фестиваля «Баллады СВО»

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям гала-концерта третьего сезона всероссийского фестиваля «Баллады специальной военной операции — Время выбрало нас». Текст обращения опубликован на официальном сайте Кремля.

«Отрадно, что ваш проект состоялся, достойно продолжил замечательные традиции военной песни, которые в нашей стране передаются из поколения в поколение, вдохновляют и объединяют нас», — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что фестиваль способствует патриотическому воспитанию молодёжи и представляет песни о боевом братстве и ценностях, за которые сражаются российские военнослужащие.

Путин заслушал доклады об освобождении Красноармейска и Волчанска
Ранее сообщалось, что министр обороны России Андрей Белоусов поздравил личный состав подразделений, участвовавших в освобождении населённого пункта Волчанск в Харьковской области. Среди отмеченных соединений — 69-я гвардейская мотострелковая Красносельская дивизия, 72-я мотострелковая дивизия, 1009-й мотострелковый полк и 128-я мотострелковая бригада.

Оперативные материалы о ходе спецоперациив разделе «СВО» на Life.ru.

