Путин поприветствовал участников фестиваля «Баллады СВО»

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям гала-концерта третьего сезона всероссийского фестиваля «Баллады специальной военной операции — Время выбрало нас». Текст обращения опубликован на официальном сайте Кремля.

«Отрадно, что ваш проект состоялся, достойно продолжил замечательные традиции военной песни, которые в нашей стране передаются из поколения в поколение, вдохновляют и объединяют нас», — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что фестиваль способствует патриотическому воспитанию молодёжи и представляет песни о боевом братстве и ценностях, за которые сражаются российские военнослужащие.

