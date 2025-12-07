В Воронежской области физрук признался в совращении школьницы и пообещал жениться

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту развратных действий учителя физкультуры школы №104 в Воронеже в отношении учениц. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе СУ СК по Воронежской области.

Поводом стала информация от лидера движения «Сдай педофила» Анны Левченко о сексуальных контактах педагога с 15-летней школьницей. По данным правозащитницы, учитель не стал отрицать обвинения, а сама девочка подтвердила факт отношений. После этого в здании СК педагог позвал свою жертву замуж.

Левченко также сообщила, что с жалобами на физрука к ней обратились и другие ученики, включая мальчиков. По её информации, не менее пяти детей стали его жертвами только за последнее время.

«По данному факту возбуждено уголовное дело, в рамках расследования которого будут установлены все обстоятельства произошедшего», — заявили в СК.

Правозащитница уточнила, что дело возбуждено по статьям о половом сношении и развратных действиях с лицом, не достигшим 16 лет. Ситуацию взяла на личный контроль детский омбудсмен региона Ангелина Севергина.

Ранее в городе Печора Республики Коми трое местных жителей были обвинены в совершении преступлений сексуального характера против несовершеннолетних. Как сообщило региональное СУ СК, преступления совершались как в одиночку, так и группой лиц по предварительному сговору в отношении потерпевших, не достигших 16 лет. Все обвиняемые были арестованы и помещены под стражу на время следствия, которое продолжает устанавливать все обстоятельства и искать возможных потерпевших.