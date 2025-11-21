Россия и США
21 ноября, 15:28

В Коми арестовали банду педофилов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rawf8

В городе Печора Республики Коми трое местных жителей обвиняются в совершении преступлений сексуального характера против несовершеннолетних. Информацию об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

Согласно официальному заявлению, преступления совершались как в одиночку, так и группой лиц по предварительному сговору против потерпевших, не достигших 16-летнего возраста. Обвиняемые арестованы и помещены под стражу на время следствия. Следователи продолжают устанавливать всех обстоятельств произошедшего и искать потерпевших.

Ранее Life.ru сообщал, что в Москве возбуждено уголовное дело против 38-летнего мужчины, подозреваемого в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним девочкам. По данным следствия, в январе 2024 года обвиняемый начал переписку с 11-летней девочкой в социальных сетях, где принудил её к отправке личных фотографий и сам направлял ей порнографические материалы.

