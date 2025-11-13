Россия и США
13 ноября, 13:43

В Туве поймали педофила, силой поцеловавшего школьницу на улице

Обложка © Telegram / СУ СКР по Республике Тыва

В Кызыле полиция задержала подозреваемого, который ранее набросился на школьницу и силой поцеловал её в губы прямо на улице. Видео поимки педофила публикует СК по Республике Тыва. Им оказался 35-летний уроженец города Ак-Довурак, проживающий в самом Кызыле.

В Кызыле поймали педофила. Видео © Telegram / СУ СКР по Республике Тыва

«В настоящее время подозреваемый доставлен оперативными сотрудниками подразделения уголовного розыска МВД по Республике Тыва к следователю», — отметили в ведомстве.

Накануне сообщалось, что в Кызыле мужчина накинулся на школьницу с поцелуями прямо на улице и повалил её на землю. После нападения педофил скрылся. Возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

