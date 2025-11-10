Россия и США
Регион
10 ноября, 12:22

Педофил из Краснодара отправится в колонию на 15 лет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Skrypnykov Dmytro

В Краснодаре 50-летнего мужчину признали виновным в совершении сексуального преступления в отношении малолетних детей. Об этом сообщили представители в телеграм-канале Объединённой пресс-службы судов Краснодарского края.

Краснодарец в зале суда во время слушания дела. Видео © Telegram / Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Установлено, что обвиняемый, в летние месяцы прошлого года прибывая в посёлке Южный Динского района, воспользовавшись близостью к детям, осуществил сексуальные посягательства. Совершённые деяния причинили существенный вред психическому здоровью несовершеннолетних и пошатнули их психику, а также нравственное развитие.

По итогам судебного разбирательства виновному определили меру наказания в виде 15 лет лишения свободы в исправительном учреждении строгого типа. Параллельно суд установил запрет на осуществление трудовой деятельности в сфере образования и воспитания молодёжи на тот же период.

Педофил средь бела дня схватил девочку на остановке в Аксае и пытался изнасиловать в кустах
Ранее писал, что суд вынес приговор педофилу, зверски убившему 8-летнюю девочку под Ростовом. Ему назначено пожизненное лишение свободы. Подсудимый признал свою вину во время заседания.

