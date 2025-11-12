В Тыве педофил кинулся на школьницу с поцелуями прямо на улице

В Кызыле возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера против маленькой девочки. Об этом сообщила официальная пресс-служба Следственного комитета России по Республике Тыва. Педофил кинулся на школьницу с поцелуями прямо на улице и повалил её на землю.

Полиция быстро отреагировала на сообщение о преступлении. Подробности не разглашают, чтобы не мешать следствию и защитить девочку. Следователи сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Индии 18-летняя девушка неделю подвергалась насилию со стороны двоюродного брата и его друзей. Родственник отвез её на ярмарку, после чего они вместе с сообщниками совершили над ней насилие в безлюдном месте. Затем преступники перевезли пострадавшую в другое место, где продолжали издеваться и удерживали её несколько дней.