12 ноября, 19:14

В Тыве педофил кинулся на школьницу с поцелуями прямо на улице

Обложка © Telegram/СУ СКР по Республике Тыва

В Кызыле возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера против маленькой девочки. Об этом сообщила официальная пресс-служба Следственного комитета России по Республике Тыва. Педофил кинулся на школьницу с поцелуями прямо на улице и повалил её на землю.

Полиция быстро отреагировала на сообщение о преступлении. Подробности не разглашают, чтобы не мешать следствию и защитить девочку. Следователи сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего.

