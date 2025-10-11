Валдайский форум
11 октября, 09:04

Ярмарка обернулась кошмаром: Девушка стала жертвой насилия со стороны брата и его друзей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HTWE

18-летняя жительница Индии около недели подвергалась насилию со стороны двоюродного брата и его друзей. Об этом сообщает The Times of India.

По данным издания, родственник отвёз девушку на ярмарку, после чего вместе с приятелями надругался над ней в укромном месте неподалёку. Позже нападавшие перевезли пострадавшую в другое место, где продолжили насилие и удерживали её несколько дней.

Спустя неделю брат привёз девушку домой. Она обратилась в полицию, которая возбудила уголовное дело против четырёх известных и трёх неизвестных злоумышленников. Пострадавшая направлена на медицинское освидетельствование, расследование продолжается.

Мария Любицкая
