7 декабря, 23:00

Невролог объяснил, как храп подсказывает нам о проблемах со здоровьем

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Храп является проявлением нарушения дыхания — апноэ во сне, которое характеризуется остановками дыхания. Врач-невролог Рустем Гайфутдинов в беседе с Life.ru пояснил, что если такие остановки частые и продолжительные, это можно определить по уровню сатурации, который при тяжёлом апноэ может падать до 20–30%, тогда как нормой считается 95%.

По его словам, мозг во время этих остановок испытывает гипоксию, что мешает полноценному сну, и человек просыпается утром с чувством неудовлетворённости и сонливостью в течение дня.

Также эти ночные апноэ — это фактор прогрессирования метаболического синдрома, то есть поднимается уровень сахара, поднимается уровень давления, поднимается уровень холестерина. Всё это является известными факторами развития инсульта и инфаркта миокарда.

Рустем Гайфутдинов

Врач-невролог

Причинами апноэ могут быть западение языка, короткая шея и ожирение, что делает таких людей группой риска по сердечно-сосудистым заболеваниям. Врач также рассказал, что для диагностики используются полисомнографические исследования, которые отслеживают сатурацию, записывают ЭЭГ и проводят электромиографию во время сна, что позволяет специалисту-сомнологу оценить глубину и качество сна.

При тяжёлой степени апноэ, когда остановки дыхания происходят более 5–15 раз в час, рекомендуется аппарат СИПАП-терапии, который автоматически поддерживает дыхание при его остановках.

«По сути это прибор, напоминающий аппарат искусственного дыхания. Когда прибор регистрирует, что у человека произошла остановка дыхания, он начинает за него поддыхивать. Вот с помощью этого прибора можно разрешить проблемы во сне», — заключил невролог.

Ранее Life.ru узнал, как превратить апельсиновый сок в супернапиток и предотвратить инфаркт. Кроме того, россиянам рассказали, каким пяти врачам нужно показаться зимой, если вам 45+. А ещё кардиолог объяснил, что нельзя делать при инсульте, чтобы не убить себя.

